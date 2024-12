Flash Marchés : les mauvaises surprises de fin d'année

flash marchés edram

Conformément aux attentes, la BCE a annoncé une baisse des taux directeurs de 25 points de base.

En Chine, le manque de détails concrets de la part de Pékin concernant les mesures de soutien économique a déçu les investisseurs, ce qui a pesé sur les marchés actions.

Aux États-Unis, la publication des statistiques d'inflation n'a pas réservé de surprises, l'indice CPI ressortant en ligne avec les attentes.

La volatilité sur les marchés financiers a été alimentée cette semaine par les communications décevantes de Christine Lagarde et des autorités chinoises. D'une part, la BCE a certes annoncé une baisse des taux directeurs de 25 pb comme attendu mais sa présidente a ensuite tenu des propos moins accommodants qu'espéré par les investisseurs, en insistant sur les pressions haussières sur l'inflation liées aux salaires plutôt qu'en soulignant les risques qui pèsent sur une croissance économique déjà faible. En particulier, Christine Lagarde a indiqué qu'une guerre commerciale avec les Etats-Unis constituerait une menace inflationniste, suggérant ainsi que l'impact de l'incertitude sur la confiance et les perspectives économiques était minime, ce qui a entraîné une hausse marquée des taux souverains européens. Cette communication semble indiquer que la barre est élevée pour que la BCE consente à accélérer le rythme des baisses de taux et des informations de presse publiées par la suite affirment d'ores et déjà que l'institution se dirige vers 2 baisses de 25 pb lors des deux prochaines réunions.

En Chine, alors que les investisseurs avaient bon espoir que des mesures concrètes de soutien soient annoncées par les autorités cette semaine, Pékin s'est contenté de réitérer sa volonté d'augmenter les dépenses publiques pour stimuler la consommation mais sans donner davantage de détails. Ce discours trop vague a pesé sur les marchés actions chinois en fin de semaine, ce qui illustre les attentes élevées des investisseurs et la nécessité pour Pékin de désormais mettre en oeuvre les promesses.

Enfin, la publication des statistiques d'inflation aux États-Unis n'a pas réservé de grande surprise, l'indice CPI ressortant en ligne avec les attentes aussi bien pour le total que pour la composante sous-jacente. Si l'inflation sur les biens accélère légèrement, la bonne nouvelle est venue de la composante logement qui ralentit enfin, tout comme celle des services hors logement, ce qui devrait inciter la Fed à baisser de 25 pb ses taux directeurs la semaine prochaine. Il faudra toutefois surveiller la communication de Jerome Powell concernant la suite de la trajectoire, le risque de mesures inflationnistes de la part du président Trump pouvant inciter la Fed à temporiser en début d'année prochaine.

Nous restons pour notre part positifs sur les marchés actions, en particulier américains, dans un contexte où la croissance nominale américaine continuera d'évoluer à un niveau élevé l'année prochaine.

