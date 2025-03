Flash Marchés : l'Europe conserve l'avance face aux Etats-Unis

flash marchés edram

Aux États-Unis, le Sénat, avec le soutien des démocrates, a réussi à éviter un « shutdown » en prolongeant le budget jusqu'en septembre mais les décisions de l'administration Trump suscitent des inquiétudes économiques.

Le plan de dépense allemand revitalise les économies allemande et européenne entraînant une progression des indices boursiers européens.

La semaine a également été marquée par plusieurs réunions des banques centrales.

Aux États-Unis, le Sénat, avec le soutien des démocrates, a réussi à éviter un « shutdown » en prolongeant le budget jusqu'en septembre. Cependant, les décisions de l'administration Trump suscitent des inquiétudes économiques, reflétées dans des indicateurs tels que les ventes au détail et les indices de confiance. Malgré une légère reprise des ventes au détail en février, les chiffres restent faibles (+0,2% contre +0,6% attendu) et les indices de confiance dans l'industrie chutent, avec l'indice manufacturier Empire de la Fed de New York en baisse à -20 contre -2 attendu, en raison d'une baisse des nouvelles commandes et d'une hausse substantielle des prix des entreprises. L'indice NAHB des constructeurs de logements continue également de diminuer (39 vs 42 en février). Cela contraste avec l'optimisme observé en Europe, déclenché par le plan de dépenses en Allemagne. La CDU/CSU, le SPD et les Verts ont convenu de créer un fonds de 500 milliards d'euros sur 12 ans (contre 10 ans dans la proposition initiale), avec 400 milliards dédiés aux infrastructures et 100 milliards au climat, en réponse aux exigences écologistes. La réforme du frein à l'endettement prévoit d'exclure les dépenses de défense au-delà de 1% du PIB, et inclut des éléments tels que la protection civile, la sécurité informatique, le renseignement et l'aide aux États comme l'Ukraine. Ce plan revitalise les économies allemande et européenne, entraînant une progression des indices boursiers européens, bien qu'il faille rester prudent quant au déploiement des fonds.

Sur le plan géopolitique, l'échange téléphonique entre Trump et Poutine a abouti à un accord limité, portant uniquement sur un cessez-le-feu de 30 jours ciblant les infrastructures énergétiques ainsi qu'un échange de prisonniers de guerre, soit un accord très éloigné de celui qui avait été conclu entre Washington et Kiev la semaine dernière. La nécessité de renforcer la défense militaire européenne reste donc essentielle face aux nouveaux enjeux stratégiques engendrés par la nouvelle position américaine.

La semaine a également été marquée par plusieurs réunions des banques centrales. La Fed a maintenu ses taux directeurs et prévoit deux baisses pour 2025, tout en révisant à la hausse les attentes d'inflation (+30 pb à 2,8%) et à la baisse celles de la croissance du PIB (-40 pb à 1,7%). Elle ajuste élégamment le rythme de réduction de son bilan à partir d'avril pour la partie « titres du Trésor » en passant de -25 à -5 milliards de dollars par mois. Globalement, le message de Powell a été perçu comme légèrement « dovish » car il a indiqué que « l'incertitude entourant les perspectives économiques a augmenté ». Cependant, Powell tempère ces propos, ajoutant que selon lui les anticipations d'inflation de l'Université du Michigan étaient un ‘outlier' et que les données macroéconomiques restent solides. A l'instar de la Fed, la BoE et la BoJ maintiennent leurs taux et adoptent une posture prudente en lien avec une inflation résiliente au Royaume-Uni et une inflation sous-jacente qui accélère mais des prix des services qui ralentissent au Japon. En Suisse, la BNS baisse ses taux de 0,25% en raison d'une inflation faible tandis qu'au Brésil, la banque centrale augmente ses taux à 14,25% pour contrer l'inflation très élevée.

Dans un climat d'incertitude et face aux perspectives de hausse d'inflation liées aux droits de douane, les investisseurs se tournent vers des actifs refuges tels que l'or, qui a atteint un sommet historique de 3057 dollars l'once cette semaine.

L'ensemble de ces facteurs nous incitent à maintenir une approche prudente concernant les actifs risqués, en raison de la détérioration des indicateurs avancés aux Etats Unis et des incertitudes géopolitiques actuelles. Cependant, nous tenons compte de la correction des actions, notamment américaines, pour mettre en place une allocation tactique neutre sur les actions. Compte tenu des dépenses budgétaires à venir en zone Euro, nous avons une vue neutre sur la duration et continuons de préférer le portage.

