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Five Below recule après avoir signalé un ralentissement de la croissance de ses ventes
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 13:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** L'action du distributeur à bas prix Five Below

FIVE.O recule d'environ 10 % à 199,74 $ avant l'ouverture du marché

** La société prévoit une hausse de ses ventes comparables de 7 % à 9 % au deuxième trimestre, en ralentissement par rapport aux 12,4 % enregistrés un an plus tôt et aux 22,7 % du premier trimestre

** Jefferies a déclaré que ces perspectives laissaient entrevoir un ralentissement séquentiel sur une période de deux ans, ce qui suggère que la croissance a atteint son pic malgré une hausse continue des bénéfices

** La société de courtage a ajouté que l'entreprise avait dépassé les avantages tarifaires liés aux droits de douane, tandis que le second semestre devra faire face à des comparaisons difficiles par rapport à la croissance de l'année dernière, dans un contexte de consommation plus difficile ** La société a dépassé les estimations du premier trimestre et a relevé ses prévisions annuelles, mais les analystes ont déclaré que ce trimestre exceptionnel avait été disproportionnellement tiré par une tendance virale pour les jouets « squishy » qui a stimulé la fréquentation mais entraîné une baisse de la valeur moyenne des paniers

** Les dirigeants ont minimisé la pérennité de cette tendance, la qualifiant d’événement ponctuel et de « catalyseur non significatif » pour les ventes comparables ** 17 des 26 courtiers attribuent à l'action la note « acheter » ou mieux, les autres la note « conserver », avec un objectif de cours médian de 257 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de 18,3 % depuis le début de l'année

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FIVE BELOW
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