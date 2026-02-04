 Aller au contenu principal
Five Below progresse après la double revalorisation de BofA
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 16:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions de Five Below FIVE.O ont augmenté de 1,3 % à 199,38 $ tôt le mercredi après que BofA Global Research ait relevé la recommandation pour le distributeur à rabais de "sous-performance" à "achat".

** La société de courtage a relevé son objectif de cours de 158 $ à 233 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 18 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

** BofA indique dans une note qu'elle pense que les actions de FIVE atteindront un multiple P/E plus élevé à mesure que les résultats continueront de s'améliorer sous la nouvelle direction, avec un retour à une focalisation sur les enfants et la mère du millénaire (par rapport aux préadolescents et aux adolescents).

** Les initiatives clés de FIVE, menées par les commerçants, comprennent davantage de niveaux de prix principaux (1 $ à 5 $) et de prix arrondis, ainsi que de nouveaux articles "extreme value" dont le prix est >$5, selon BofA.

** La maison de courtage souligne également la réduction des UGS (stock keeping units) et davantage de nouveautés, un meilleur flux d'inventaire et de meilleures positions en stock, la propreté et la rétention des associés, ainsi que l'amélioration du merchandising saisonnier et sous licence.

** Aujourd'hui, 15 des 26 sociétés de courtage considèrent l'action comme "fortement achetée" ou "achetée", 11 comme "conservée"; l'objectif de cours médian est de 220 $, selon les données de LSEG.

** Avec ce mouvement sur la séance, l'action est en hausse de ~6% depuis le début de l'année et a légèrement plus que doublé au cours des 12 derniers mois.

