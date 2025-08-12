FitLife Brands Inc devrait publier un bénéfice de 18 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* FitLife Brands Inc FTLF.OQ FTLF.O devrait publier ses résultats le 14 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Omaha Nebraska devrait déclarer un chiffre d'affaires de 16,083 millions de dollars, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour FitLife Brands Inc est un bénéfice de 18 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour FitLife Brands Inc est de 20,50 $, soit environ 23,8 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 15,63 $

12 août - Ce résumé a été généré par machine le 12 août à 20:41 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, contactez Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)