Fitch Ratings : "la structure du capital d'Airbus restera solide"

(AOF) - Le profil de crédit sous-jacent d'Airbus SE reste inchangé bien que la société ait revu à la baisse son objectif de livraison d'avions et ses prévisions de génération d'EBIT pour 2024, selon Fitch Ratings. "Nous continuons à prévoir une amélioration progressive à moyen terme, même si les marges de rentabilité opérationnelle seront probablement sous pression en 2024 et 2025 par rapport à nos attentes précédentes", explique l'agence de notation.

Le 24 juin 2024, Airbus a annoncé qu'elle prévoyait de livrer 770 unités en 2024, contre environ 800 unités attendues précédemment. Airbus a également repoussé de 2026 à 2027 son objectif de produire 75 unités par mois de l'A320. Les problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement, en particulier les pénuries de moteurs, d'aérostructures et d'intérieurs de cabine, ont mis la pression sur l'objectif de montée en cadence des livraisons du groupe.

Airbus a également revu à la baisse ses prévisions de génération d'EBIT en 2024 à 5,5 milliards d'euros (calcul de la direction), contre 6,5 à 7 milliards d'euros précédemment.

"La révision des prévisions de livraisons et de génération d'EBIT pour 2024 n'a toutefois pas d'impact sur notre opinion concernant la note de défaut de l'émetteur (IDR) de la société. Le nouvel objectif de livraisons d'Airbus pour 2024 reste également conforme aux attentes de Fitch lorsque nous avons placé l'IDR 'A-' sur une perspective positive le 30 mai 2024. Nos prévisions révisées intègrent des marges d'EBITDA inférieures de 100 points de base en moyenne au cours de la période 2024-2027 par rapport à notre précédent scénario de notation", souligne Fitch.

"Nous ne prévoyons pas d'impact négatif significatif sur la structure du capital d'Airbus, qui, selon nous, restera solide, et nous continuons de penser que le groupe détiendra une importante position de trésorerie nette. Cela renforcera la solide flexibilité financière d'Airbus, ce qui conforte son IDR actuel", ajoute l'agence de notation.

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.