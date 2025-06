Action Stellantis : après la chute en Bourse, le rebond ?

Né en 2021 de la fusion entre le groupe PSA (Peugeot, Citroën, Opel…) et FCA (Fiat Chrysler Automobiles), Stellantis est aujourd'hui l'un des principaux constructeurs automobiles mondiaux, avec un portefeuille de 14 marques emblématiques allant de Peugeot à Jeep, en passant par Fiat, Opel ou encore Maserati.

Faut-il encore investir en Bourse dans cet acteur incontournable de l'industrie automobile mondiale, notamment dans le secteur en pleine expansion des véhicules électriques ?

Découvrez notre avis et analyse de l'action Stellantis, ses performances financières et les avantages et risques d'un investissement dans l'action Stellantis en Bourse. Nous analyserons également les tendances et perspectives de l'action Stellantis pour la seconde partie de 2025 afin de vous donner notre avis sur l'action Stellantis.

Nous vous rappelons que vous pouvez investir dans l'action Stellantis depuis l'un des meilleurs PEA, le titre étant éligible à cette enveloppe avantageuse fiscalement. Il sera aussi possible de se positionner sur le titre via des produits dérivés depuis l'un des meilleurs compte-titres. Dans tous les cas, veillez à choisir le bon broker parmi les meilleurs courtiers Bourse pour bénéficier de frais raisonnables et d'outils et services adaptés à votre profil d'investisseur.

Quelle est l'actualité du groupe et quels sont les derniers résultats de Stellantis en 2025 ?

Au premier trimestre 2025, le groupe Stellantis a publié des résultats en net repli, dans un contexte économique et géopolitique tendu. Le chiffre d'affaires Stellantis net ressort à 35,8 milliards d'euros, soit une baisse de 14 % par rapport au T1 2024. La production de véhicules a également diminué de 9 %, avec 1,22 million de véhicules livrés.

Plusieurs régions stratégiques pour Stellantis enregistrent des reculs marqués :

Amérique du Nord : -20 % d'expéditions, avec un chiffre d'affaires en forte baisse à 14,4 milliards d'euros contre 19,3 milliards d'euros un an plus tôt.

Europe : -8 % d'expéditions, avec un chiffre d'affaires en recul de 3 % à 13,6 milliards d'euros.

Maserati souffre particulièrement, avec des expéditions divisées par deux et un chiffre d'affaires en baisse de 50 %.

Seule l'Amérique du Sud tire son épingle du jeu, avec une hausse de 19 % des livraisons et un chiffre d'affaires en progression de 6 %.

Sur le plan commercial, Stellantis a lancé au T1 2025 plusieurs modèles stratégiques, dont la Fiat Grande Panda, l'Opel/Vauxhall Frontera et le nouveau Citroën C3 Aircross, tout en rafraîchissant plusieurs véhicules déjà existants. En Europe, la part de marché s'est redressée à 17,3 %, avec une position de leader sur les hybrides et une solide deuxième place sur le segment des véhicules électriques à batterie.

Toutefois, face aux tensions commerciales croissantes, notamment la menace de nouvelles taxes à l'importation de 25 % aux États-Unis, Stellantis a suspendu ses prévisions financières pour l'exercice 2025. Le groupe reste vigilant et a entamé des discussions avec les autorités pour adapter sa production et préserver sa compétitivité.

Enfin, côté dividende, Stellantis a versé un dividende ordinaire de 0,68 € par action Stellantis, payé début mai 2025. Fin mai 2025, Stellantis a aussi annoncé qu'Antonio Filosa succédait à Carlos Tavares à la tête du groupe.

Comment se porte le marché automobile en 2025 ? Quelle est la position de Stellantis ?

En 2025, le marché mondial des véhicules légers est en net rebond, et S&P Global Mobility anticipe une augmentation de 1,7 %, soit environ 89,6 millions d'unités vendues, contre 88,2 millions en 2024.

Les vente de véhicules électriques continuent d'accélérer fortement, et l'Agence Internationale de l'Énergie (IEA) estime que plus de 20 millions d'unités seront vendues d'ici fin 2025, représentant plus de 25 % du total, un bond de 17 % par rapport à 2024.

Le T1 2025 confirme cette dynamique avec plus de 4 millions de véhicules électriques vendus, en hausse de 35 % sur un an, avec la Chine en tête (environ 2,5 millions d'unités).

Dans ce contexte, Stellantis conserve une place de premier plan parmi les plus grands constructeurs mondiaux. Le groupe reste un acteur majeur sur des marchés clés comme l'Europe, où il a su renforcer sa part de marché notamment grâce à ses modèles hybrides et électriques.

Dans un environnement marqué par une évolution rapide des préférences des consommateurs, la montée en puissance des électriques et l'incertitude politique, Stellantis adapte sa stratégie en lançant de nouveaux modèles électrifiés et en engageant des discussions avec les régulateurs pour préserver sa compétitivité internationale. La solidité financière et la diversité des marques Stellantis confèrent au groupe une position de choix pour tirer parti de la croissance attendue du marché auto mondial en 2025.

Faut-il investir dans l'action Stellantis en 2025 ? Notre avis

L'année 2024 a été difficile et l'action Stellantis a nettement reculé en Bourse l'an dernier, dans un climat peu favorable à l'ensemble du secteur automobile. Le ralentissement des ventes de véhicules électriques en Europe, la hausse des coûts industriels et les incertitudes autour des politiques d'aide à l'achat de véhicules électriques, tant en Europe qu'aux USA, ont été autant de facteurs contribuant à la baisse de l'action STLA en Bourse.

Toutefois, 2025 pourrait bien offrir un nouveau point de départ. Stellantis accélère sa transformation, en misant clairement sur l'innovation. Le groupe développe de nouvelles batteries à haute densité énergétique, capables d'offrir plus d'autonomie et des temps de recharge plus courts. Il introduit aussi des technologies de conduite autonome sur ses modèles les plus récents. Surtout, la nouvelle plateforme STLA Large, qui promet jusqu'à 800 km d'autonomie, devrait renforcer son offre sur le segment des véhicules électriques. Le lancement du Jeep Recon, un SUV 100 % électrique, attendu cette année, en est un exemple concret.

Dans ce contexte, l'action Stellantis présente un certain potentiel pour les investisseurs à moyen ou long terme, notamment ceux qui croient au repositionnement stratégique du groupe. Cela dit, mieux vaut rester prudent, car les défis pour Stellantis restent nombreux, et il est essentiel d'adopter une stratégie progressive et bien diversifiée, en tenant compte de son profil de risque.

Il faudra toutefois peut-être affiner son prix d'achat en utilisant l'analyse technique. Voyons ceci plus en détails ci-dessous.

Jusqu'où peut rebondir l'action Stellantis ? Notre avis et analyse technique à la suite de la chute de l'action en Bourse

D'un point de vue technique, les cours de l'action Stellantis ont inscrit un point plus bas autour des 7 euros, atteint le vendredi 11 avril 2025. Ce niveau constitue désormais un support majeur, à surveiller attentivement dans les semaines à venir. Depuis ce plus bas, le titre Stellantis a amorcé un rebond significatif, franchissant la résistance des 8,80 euros, maintenant devenu un niveau de support intermédiaire. À l'heure actuelle, les cours de Bourse Stellantis consolident autour de cette zone clé des 8,80 €, un niveau stratégique sur lequel pourrait se construire la prochaine tendance.

En cas de rebond confirmé de l'action Stellantis, les acheteurs pourraient viser un retour sur les 11 euros, première résistance technique, puis éventuellement les 12,50 euros, un niveau de prix plus ambitieux mais cohérent en cas de reprise de la tendance haussière. À l'inverse, une cassure franche des 8,80 euros à la baisse ouvrirait la voie à un retour de l'action Stellantis vers les 7 euros, remettant en question la dynamique haussière amorcée depuis le printemps.

Analyse graphique action Stellantis à moyen terme

Source : ProRealTime Web

En prenant un peu de recul et en adoptant une perspective de long terme, l'analyse technique de l'action Stellantis met en évidence l'importance du niveau des 8,80 euros. Ce niveau de prix actuellement testé par les cours de Bourse Stellantis, n'est pas anodin car il correspond à un niveau de support historique datant de 2021, souvent travaillé par le marché par le passé. Il s'agit donc d'une zone technique clé, susceptible d'attirer l'attention des investisseurs de moyen et long terme. Si ce niveau venait à tenir, il pourrait constituer une opportunité d'achat intéressante du titre Stellantis. Dans ce scénario, un stop loss pourrait être positionné juste en dessous du support suivant à 7 euros, point bas atteint en avril 2025.

En termes d'objectifs, un premier niveau technique se situe à 14 euros, niveau de résistance important qui a été atteint à plusieurs reprises ces dernières années. Au-delà, les investisseurs les plus optimistes pourraient viser le plus haut historique au-dessus des 23 euros, un objectif certes ambitieux à ce stade, mais qui pourrait redevenir accessible si le redressement fondamental et technique du groupe Stellantis se confirmait.

Analyse graphique action Stellantis à long terme

Source : ProRealTime Web

Comment investir et trader l'action Stellantis en 2025 en pratique ?

Investir dans l'action Stellantis en 2025 peut être une bonne idée pour les investisseurs les moins averses aux risques car Stellantis reste un groupe automobile majeur regroupant 14 des plus importantes marques de voitures dans le monde.

Toutefois, dans ce contexte d'incertitude global, il est plus que jamais recommandé de mettre en place un plan d'investissement avec une stratégie de dollar cost averaging (DCA) pour lisser le prix d'acquisition de l'action Stellantis dans le temps. Même si les prix ont déjà bien baissé, le cours de Bourse Stellantis pourrait continuer à baisser et une stratégie DCA permettrait d'éviter les scénarios catastrophes.

Il est possible d'acheter l'action Stellantis en direct en Bourse via un courtier en ligne comme Freedom24 qui permet d'investir facilement dans des actions cotées, avec des frais réduits.

Pour les investisseurs souhaitant s'exposer plus largement au secteur automobile, il est également possible de passer par des ETF thématiques, qui regroupent plusieurs grandes entreprises du secteur auto.

Enfin, pour les profils plus expérimentés et orientés trading actif, il est envisageable d'utiliser des produits dérivés qui permettent de trader à la hausse comme à la baisse l'action Stellantis, avec effet de levier.

