Safran: coopération avec Diehl dans les systèmes air-sol

(CercleFinance.com) - Safran a annoncé mercredi la signature d'un accord de coopération avec la branche de défense de l'allemand Diehl en vue de co-développer une nouvelle génération de munitions légères modulaires air-sol.



Ces nouveaux produits - qui vont des munitions rôdeuses aux effecteurs déportés et armes tactiques air-sol - disposeront d'interfaces standardisées afin de faciliter leur intégration sur une grande variété de plateformes.



Les charges modulaires seront spécialement conçues pour éviter tout dommage collatéral lors de frappes sur des cibles fixes ou mobiles dans des environnements complexes ou urbains.



Elles bénéficieront en outre de capacités optroniques appuyées par la navigation inertielle et des traitements en intelligence artificielle embarquée.



Safran et Diehl souligne que cet accord s'inscrit dans le cadre de la construction d'une politique européenne de défense, en s'appuyant sur le Traité franco-allemand de coopération et d'intégration signé à Aix-la-Chapelle en 2019.





