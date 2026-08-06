Fiserv s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août -

** L'action de la société de paiement Fiserv FISV.O recule de 11,5% à 47,89 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société révise à la baisse ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 , les ramenant à une fourchette comprise entre 7,2 et 7,4 dollars, contre une fourchette précédente de 8 à 8,3 dollars; les analystes tablent en moyenne sur un BPA de 8,1 dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société traverse une année difficile et met en œuvre un plan de redressement en raison de la baisse de sa capitalisation boursière et des répercussions importantes liées aux changements à la tête de l’entreprise

** L'investisseur activiste Jana Partners a intensifié la pression sur Fiserv pour qu'elle procède à un examen stratégique de l'ensemble de son portefeuille et renouvelle son conseil d'administration

** La société affiche pour le deuxième trimestre un BPA ajusté de 1,84 dollar et un chiffre d’affaires ajusté de 4,96 milliards de dollars, deux chiffres inférieurs aux estimations consensuelles des analystes, respectivement de 1,91 dollar et 5,04 milliards de dollars

** Sur 37 courtiers, neuf attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou supérieure, 26 "conserver" et deux "vendre" ou inférieure; le cours cible médian est de 64 dollars – données LSEG

** À la clôture, le titre affiche une baisse de 19,4% depuis le début de l'année, contre une hausse de 12,8% pour l'indice S&P 500 .SPX