Fiserv plonge après la révision à la baisse de ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de la société de paiement Fiserv

FI.N chutent de 28,5 % à 90,25 $

** La société revoit à la baisse ses prévisions de revenus pour l'année fiscale; elle s'attend à une croissance organique des revenus de 3,5 % à 4 %, par rapport à sa prévision précédente de 10 %

** Le bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 8,50 et 8,60 dollars pour 2025, contre une prévision antérieure de 10,15 à 10,30 dollars par action

** FI affiche un chiffre d'affaires de 4,92 milliards de dollars pour le troisième trimestre, inférieur aux prévisions des analystes (5,36 milliards de dollars)

** Bénéfice par action ajusté de 2,04 $, inférieur aux estimations des analystes (2,64 $)

** La société a nommé Paul Todd au poste de directeur financier à compter du 31 octobre et a annoncé le transfert de sa cotation sur le Nasdaq

** 29 des 36 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, six à "conserver" et un à "vendre"; leur prévision médiane est de 170 $ - données LSEG

** L'action FI a baissé de 38,58 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture