 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 216,00
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Fiserv plonge après la révision à la baisse de ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 12:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de la société de paiement Fiserv

FI.N chutent de 28,5 % à 90,25 $

** La société revoit à la baisse ses prévisions de revenus pour l'année fiscale; elle s'attend à une croissance organique des revenus de 3,5 % à 4 %, par rapport à sa prévision précédente de 10 %

** Le bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 8,50 et 8,60 dollars pour 2025, contre une prévision antérieure de 10,15 à 10,30 dollars par action

** FI affiche un chiffre d'affaires de 4,92 milliards de dollars pour le troisième trimestre, inférieur aux prévisions des analystes (5,36 milliards de dollars)

** Bénéfice par action ajusté de 2,04 $, inférieur aux estimations des analystes (2,64 $)

** La société a nommé Paul Todd au poste de directeur financier à compter du 31 octobre et a annoncé le transfert de sa cotation sur le Nasdaq

** 29 des 36 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, six à "conserver" et un à "vendre"; leur prévision médiane est de 170 $ - données LSEG

** L'action FI a baissé de 38,58 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

FISERV INC
126,260 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank