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Fiserv en hausse après la publication de résultats du troisième trimestre supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 13:41

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action de la société de paiement Fiserv

FISV.O progresse de 7,3% à 55,7 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société affiche un résultat net ajusté de 936 millions de dollars au troisième trimestre, soit 1,75 dollar par action, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 906,13 millions de dollars, soit 1,72 dollar par action – données compilées par LSEG

** Elle annonce un chiffre d'affaires ajusté de 4,85 milliards de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 4,84 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société relève son objectif d'économies dans le cadre du projet “Elevate” de 500 millions de dollars à 1 milliard de dollars

** Sur 38 analystes, six attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, 28 “conserver” et quatre “vendre”; leur objectif de cours médian est de 56 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 22,7% depuis le début de l'année

Valeurs associées

FISERV INC
51,9300 USD NASDAQ 0,00%
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