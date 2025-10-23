FirstEnergy dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à des tarifs plus élevés et à une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise de services publics FirstEnergy FE.N a battu les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre mercredi, aidée par des tarifs d'électricité plus élevés ainsi que par la demande commerciale et résidentielle.

L'industrie américaine de l'électricité s'est préparée à une augmentation rapide de la consommation d'électricité à l'échelle nationale, stimulée par les centres de données gourmands en énergie nécessaires pour soutenir l'essor de l'utilisation de l'intelligence artificielle.

FirstEnergy, basée à Akron, dans l'Ohio, a réduit ses prévisions de bénéfices ajustés à entre 2,50 et 2,56 dollars par action pour le trimestre en cours, ce qui reste dans la fourchette supérieure de ses prévisions précédentes de 2,40 à 2,60 dollars par action.

La société a déclaré que sa performance trimestrielle a été stimulée par l'impact des nouveaux tarifs de base entrant en vigueur en Pennsylvanie, qui ont été partiellement compensés par des dépenses d'exploitation plus élevées.

Les entreprises de services publics réglementées telles que FirstEnergy ont recours à des procédures de tarification pour fixer les frais facturés aux clients en fonction des investissements réalisés dans leurs réseaux d'électricité et de transport.

L'entreprise prévoit une augmentation de 30 % des investissements dans le réseau de transport dans le cadre du prochain plan d'investissement quinquennal.

Elle a également augmenté son programme d'investissement de 10 % pour le porter à 5,5 milliards de dollars pour l'année en cours.

Les sociétés de distribution d'électricité de FirstEnergy desservent 6 millions de clients dans l'Ohio, la Pennsylvanie, le New Jersey, la Virginie-Occidentale, le Maryland et l'État de New York.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 83 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne de 77 cents par les analystes, selon les données compilées par LSEG.