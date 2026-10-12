First Tracks en pleine ascension grâce aux résultats encourageants d'un essai clinique sur un médicament contre la maladie cœliaque

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12 octobre - ** Les actions de la société de biotechnologie First Tracks Biotherapeutics TRAX.O s'envolent de 16,2% à 37 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce des résultats préliminaires positifs pour son médicament ANB033, dans le cadre d’une étude de provocation au gluten chez des patients atteints de la maladie cœliaque

** L'ANB033 est un médicament expérimental à base d'anticorps développé par la société pour traiter les maladies auto-immunes et inflammatoires, notamment la maladie cœliaque

** La maladie cœliaque est une affection auto-immune dans laquelle la consommation de gluten endommage l’intestin grêle

** TRAX indique que l’ANB033 limite l’aggravation des symptômes pendant les 14 jours de consommation de gluten

** La société indique que l’ANB033 a été bien toléré, sans effets indésirables graves

** La société prévoit de publier les premiers résultats de la cohorte 2 de son essai sur l’ANB033 dans la maladie cœliaque au premier trimestre 2027 et ceux de l’essai sur l’œsophagite éosinophile au troisième trimestre 2027

** La société prévoit de lancer le développement de phase 2 de l’ANB033 dans le vitiligo et pour une autre indication au premier semestre 2027

** Le cours de l’action TRAX a presque doublé depuis son introduction en bourse en avril