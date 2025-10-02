First Solar progresse après que Jefferies a relevé son objectif de cours en raison de solides réservations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Les actions de la société solaire américaine First Solar FSLR.O augmentent de 2,5 % à 230,50 $ avant le marché

** Jefferies relève l'objectif de cours sur FSLR à 260 $, contre 212 $ précédemment; ce qui implique une hausse de 15,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage anticipe une configuration solide pour FSLR grâce à des réservations décentes au troisième trimestre

** La capacité américaine de FSLR est réservée jusqu'en 2028 et la société est de nouveau en mode de découverte des prix - Jefferies

** Les courtiers s'attendent à ce que les lignes de finition soient attrayantes pour FSLR, mais ils attendent toujours des éclaircissements sur la récupération des marges et l'impact tarifaire à long terme

** 35 des 40 sociétés de courtage recommandent l'action à l'achat ou mieux, 4 la recommandent à conserver et 1 à vendre; l'objectif de cours médian est de 215,50 $ – données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 27,6 % depuis le début de l'année