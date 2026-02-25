First Solar dévisse en raison de ses perspectives décevantes pour 2026
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 16:23
Pour cette année, l'entreprise anticipe un volume de ventes compris entre 17 et 18,2 GW et un Ebitda ajusté qui devrait se situer entre 2,6 et 2,8 MdsUSD.
Ces objectifs 2026 ont été annoncés hier, suite à la publication des résultats sur l'exercice 2025. Le chiffre d'affaires s'élève à 5,2 MdsUSD, soit une augmentation de 24% en glissement annuel. Cette hausse est principalement due à une progression de 24% du volume de modules vendus.
Le groupe affiche un volume de ventes record avec 17,5 GW.
L'Ebitda ajusté de First Solar pour l'ensemble de l'exercice 2025 s'est élevé à 2,36 MdsUSD.
Ce résultat marque une progression significative par rapport à l'année précédente (environ 1,8 MdUSD en 2024), portée par l'augmentation des volumes de vente et le bénéfice des crédits d'impôt de la section 45X (Inflation Reduction Act).
Le bénéfice net 2025 ressort à 1,528 MdUSD, soit un bénéfice par action de 14,21 USD (contre 1,292 MdUSD en 2024, soit 12,92 USD par action).
L'entreprise a achevé cet exercice avec une position de cash net très robuste de 2,4 MdsUSD (contre 1,6 MdUSD fin 2024), portée par la vente de crédits d'impôt et les flux de trésorerie opérationnels.
Valeurs associées
|206,6100 USD
|NASDAQ
|-15,05%
