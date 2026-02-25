 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

First Solar dévisse en raison de ses perspectives décevantes pour 2026
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 16:23

First Solar chute de 12%, à 213,99 dollars, au lendemain de l'annonce de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, jugées inférieures aux attentes. Le fabricant de modules solaires photovoltaïques vise des ventes comprises entre 4,9 et 5,2 milliards de dollars. Les analystes tablaient en moyenne sur 6,12 MdsUSD, selon des données compilées par LSEG.

Pour cette année, l'entreprise anticipe un volume de ventes compris entre 17 et 18,2 GW et un Ebitda ajusté qui devrait se situer entre 2,6 et 2,8 MdsUSD.

Ces objectifs 2026 ont été annoncés hier, suite à la publication des résultats sur l'exercice 2025. Le chiffre d'affaires s'élève à 5,2 MdsUSD, soit une augmentation de 24% en glissement annuel. Cette hausse est principalement due à une progression de 24% du volume de modules vendus.

Le groupe affiche un volume de ventes record avec 17,5 GW.

L'Ebitda ajusté de First Solar pour l'ensemble de l'exercice 2025 s'est élevé à 2,36 MdsUSD.

Ce résultat marque une progression significative par rapport à l'année précédente (environ 1,8 MdUSD en 2024), portée par l'augmentation des volumes de vente et le bénéfice des crédits d'impôt de la section 45X (Inflation Reduction Act).

Le bénéfice net 2025 ressort à 1,528 MdUSD, soit un bénéfice par action de 14,21 USD (contre 1,292 MdUSD en 2024, soit 12,92 USD par action).

L'entreprise a achevé cet exercice avec une position de cash net très robuste de 2,4 MdsUSD (contre 1,6 MdUSD fin 2024), portée par la vente de crédits d'impôt et les flux de trésorerie opérationnels.

Valeurs associées

FIRST SOLAR
206,6100 USD NASDAQ -15,05%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des membres du groupe armé M23 devant les mines de coltan à Rubaya, le 5 mars 2025 en RDC ( AFP / Camille Laffont )
    RDC: attaques des forces de Kinshasa sur plusieurs fronts contre le groupe armé M23
    information fournie par AFP 25.02.2026 17:08 

    Les forces de Kinshasa mènent mercredi des attaques sur plusieurs fronts contre le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), avec l'appui de drones qui ont frappé le groupe armé à proximité de l'un des principaux gisements de coltan au monde. ... Lire la suite

  • L'Assemblée nationale se prononcera à nouveau mercredi sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )
    Les députés s'apprêtent à voter de nouveau sur l'aide à mourir
    information fournie par AFP 25.02.2026 17:02 

    L'Assemblée nationale s'apprête à se prononcer à nouveau mercredi après-midi sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années, et qui avait été largement adoptée en première lecture. Avant le scrutin sur l'ensemble ... Lire la suite

  • ( AFP / JEKESAI NJIKIZANA )
    Le Zimbabwe interdit l'exportation de tous les minerais bruts
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.02.2026 16:53 

    Le Zimbabwe a ordonné mercredi l'interdiction de toute exportation de minerais bruts et de concentrés de lithium, une mesure destinée à renforcer le contrôle du gouvernement sur ses ressources minières essentielles à la transition énergétique. L'interdiction, avec ... Lire la suite

  • Le joueur de Manchester United Benjamin Sesko à Liverpool, le 23 février 2026. ( AFP / PAUL ELLIS )
    Foot: Manchester United renoue avec le profit après une cure d'austérité
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.02.2026 16:44 

    Le club anglais Manchester United, l'un des plus prestigieux de la planète football, a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice d'exploitation, dans un contexte de restructuration en profondeur qui a conduit à la suppression de centaines de postes. Le bénéfice ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank