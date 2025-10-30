 Aller au contenu principal
First Solar dépasse les prévisions de ventes au troisième trimestre grâce à une demande soutenue
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 23:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dharna Bafna

First Solar FSLR.O a dépassé les attentes pour les ventes du troisième trimestre jeudi, grâce à une forte demande pour ses produits, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 5% dans les échanges prolongés.

L'électricité d'origine solaire est l'un des segments de l'industrie énergétique américaine qui connaît la croissance la plus rapide, en raison de la forte demande des entreprises et des gouvernements qui souhaitent adopter des sources d'énergie plus propres et lutter contre le changement climatique.

L'entreprise a déclaré qu'elle mettrait en place une nouvelle installation de production de 3,7 GW aux États-Unis, dont la production devrait commencer à la fin de 2026 et monter en puissance au cours du premier semestre de 2027.

La société a déclaré un bénéfice de 455,9 millions de dollars, soit 4,24 dollars par action, pour le troisième trimestre, contre 341,87 millions de dollars, soit 3,18 dollars par action, un an plus tôt.

Toutefois, l'entreprise, qui est également aux prises avec l'impact des politiques commerciales du président américain Donald Trump, a abaissé ses prévisions de ventes pour l'année en cours.

Elle s'attend désormais à ce que les ventes annuelles se situent entre 4,95 milliards et 5,2 milliards de dollars en 2025, alors qu'elle prévoyait auparavant entre 4,9 milliards et 5,7 milliards de dollars.

Le changement de prévision reflète "la réduction des volumes internationaux vendus en raison de la résiliation de contrats par des clients, partiellement compensée par des paiements de résiliation", a déclaré l'entreprise lors d'une conférence téléphonique.

La société a révélé, dans un document réglementaire, qu'elle avait dû mettre fin à plusieurs contrats-cadres d'approvisionnement avec un important client du secteur du pétrole et du gaz. Cela a réduit le carnet de commandes de modules solaires de First Solar de 6,6 gigawatts (GW) pour un prix de transaction total de 1,9 milliard de dollars.

First Solar a également abaissé le haut de sa fourchette de prévisions pour les volumes vendus de 19,3 GW à 17,4 GW, tout en maintenant le bas de la fourchette à 16,7 GW.

La société a déclaré un chiffre d'affaires net de 1,6 milliard de dollars pour les trois mois se terminant le 30 septembre, au-dessus des estimations des analystes de 1,56 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

