First Solar chute après avoir prévu des ventes inférieures à ses estimations pour 2026

24 février - ** Les actions de la société solaire américaine First Solar FSLR.O chutent de 11,2 % à 216,56 $ après le marché

** La société prévoit un chiffre d'affaires net pour 2026 compris entre 4,9 et 5,2 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations de 6,12 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** Les ventes nettes du 4ème trimestre s'élèvent à 1,7 milliard de dollars, soit une augmentation de 0,1 milliard de dollars par rapport au trimestre précédent

** L'action a augmenté de 48,2 % en 2025