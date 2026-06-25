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First Reliance Bancshares bondit suite à un accord de rachat avec Colony Bankcorp
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 17:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** Les actions de First Reliance Bancshares FSRL.PK , un établissement de crédit local basé en Caroline du Sud, ont bondi de 21% pour atteindre 18,45 dollars

** Son concurrent de plus grande envergure, Colony Bankcorp

CBAN.N , va racheter FSRL dans le cadre d’une opération en actions et en numéraire d’un montant de 163 millions de dollars, ont annoncé les banques mercredi en fin de journée

** Cette opération donnera naissance à une banque fusionnée disposant de 5 milliards de dollars d’actifs et permettra à CBAN d’étendre sa présence sur les marchés à forte croissance de l’Alabama, de la Floride, de la Géorgie et de la Caroline du Sud

** Les actionnaires de FSRL peuvent choisir de recevoir soit 19,75 dollars en espèces, soit 0,94 action de CBAN pour chaque action détenue

** La finalisation de l’opération est prévue au quatrième trimestre 2026

** Keefe, Bruyette & Woods a conseillé Colony et Hovde Group a conseillé First Reliance

** À la clôture d’hier, l’action FSRL affichait une hausse de 24,5% depuis le début de l’année

Fusions / Acquisitions
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