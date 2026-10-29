First Mid Bancshares en hausse après la publication de ses résultats du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 octobre - ** L'action de First Mid Bancshares FMBH.O progresse de 2,1 % à 51,6 dollars
** L'établissement de crédit affiche un bénéfice de 33,6 millions de dollars au troisième trimestre, clos le 30 septembre, contre 23,3 millions de dollars un an plus tôt
** Le produit net d'intérêts progresse de 19,6 % pour atteindre 79,38 millions de dollars au troisième trimestre
** FMBH a également conclu un accord en vue d’acquérir Evergreen Bancshares dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions évaluée à environ 70,7 millions de dollars
** Cette opération devrait stimuler le bénéfice par action en 2028
** Quatre analystes sur sept recommandent d’« acheter » le titre et trois de le « conserver »; l’objectif de cours médian est de 56 dollars – données LSEG
** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action affiche une hausse de 32,2 % depuis le début de l'année
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