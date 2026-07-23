First Merchants recule après avoir annoncé des résultats inférieurs aux attentes, en raison d'une provision pour créances douteuses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 juillet -
** L'action de l'établissement de crédit First Merchants Corporation FRME.O recule de 6% à 41,1 dollars
** Mercredi en fin de journée, FRME a publié un résultat net ajusté de 46,4 millions de dollars pour le deuxième trimestre, inférieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 65 millions de dollars – données compilées par LSEG
** La provision pour créances douteuses a augmenté pour atteindre 33 millions de dollars, contre 5,6 millions de dollars un an plus tôt
** Les analystes de Raymond James ont indiqué que les indicateurs de crédit s'étaient détériorés, deux prêts commerciaux classés en non-rémunérateurs ayant entraîné une augmentation de la provision pour pertes
** Quatre analystes sur six recommandent d’“acheter” le titre et deux de “conserver”; leur objectif de cours médian est de 48 $ – données compilées par LSEG
** En tenant compte de la hausse enregistrée lors de la séance, le titre affiche une progression de 9,3% depuis le début de l’année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer