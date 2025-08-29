First Interstate BancSystem progresse après avoir dévoilé un programme de rachat d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 août - ** Les actions de la banque régionale First Interstate BancSystem FIBK.O augmentent de 2,8 % à 32,96 $ ** Jeudi dernier, FIBK a dévoilé un programme de rachat d'actions d'une valeur maximale de 150 millions de dollars jusqu'au 31 mars 2027

** La banque a l'intention de racheter des actions par le biais d'achats sur le marché libre, de transactions privées et d'opérations en bloc ** FIBK a ~104,9 millions d'actions en circulation au 31 juillet, selon le dépôt de la SEC

** 4 des 8 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver" et 1 à "vendre"; PT médian de 31,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action FIBK a baissé de 1,3 % depuis le début de l'année