 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 727,50
-0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

First Interstate BancSystem progresse après avoir dévoilé un programme de rachat d'actions
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 19:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 août - ** Les actions de la banque régionale First Interstate BancSystem FIBK.O augmentent de 2,8 % à 32,96 $ ** Jeudi dernier, FIBK a dévoilé un programme de rachat d'actions d'une valeur maximale de 150 millions de dollars jusqu'au 31 mars 2027

** La banque a l'intention de racheter des actions par le biais d'achats sur le marché libre, de transactions privées et d'opérations en bloc ** FIBK a ~104,9 millions d'actions en circulation au 31 juillet, selon le dépôt de la SEC

** 4 des 8 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver" et 1 à "vendre"; PT médian de 31,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action FIBK a baissé de 1,3 % depuis le début de l'année

Dividendes

Valeurs associées

1ST INTST BANC RG-A
32,8750 USD NASDAQ +2,57%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank