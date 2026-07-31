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First Internet Bancorp en hausse après la publication de résultats du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 20:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 juillet - ** L'action de First Internet Bancorp INBK.O bondit de 11,2% à 29,24 dollars

** Jeudi en fin de journée, INBK a publié un chiffre d'affaires de 41,1 millions de dollars pour le deuxième trimestre; les analystes tablaient en moyenne sur 36,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le résultat net du deuxième trimestre, à 2,4 millions de dollars, a dépassé les estimations de 1,22 million de dollars

** Les revenus hors intérêts ont bondi de 56% en glissement annuel grâce à la croissance continue de la plateforme « banking-as-a-service »

** Deux analystes sur cinq recommandent d’« acheter » le titre, et trois de « conserver »; leur objectif de cours médian est de 28 $ – LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 40,5% depuis le début de l'année

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