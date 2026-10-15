First Horizon en baisse après la publication de ses résultats du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** L'action de la banque régionale américaine First Horizon FHN.N recule de 2,3% à 22,14 dollars en pré-ouverture

** Le titre devrait ouvrir à son plus bas niveau depuis plus de six mois, si cette baisse se confirme

** La banque annonce un BPA ajusté de 53 cents par action au troisième trimestre, conforme aux estimations des analystes; elle fait état d’une perte nette de 94 millions de dollars au troisième trimestre, due à des éléments exceptionnels liés à la vente en cours de 4,5 milliards de dollars de prêts immobiliers aux particuliers à faible rendement

** TD Cowen souligne un "ralentissement de la dynamique de croissance des prêts"; selon le courtier, "hors vente en cours de prêts hypothécaires résidentiels, la croissance des prêts a été morose, la plupart des secteurs affichant une évolution stable ou à la baisse"

** Sur 21 courtiers, 8 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, et 13 "conserver"; leur objectif de cours médian est de 27 dollars – données compilées par LSEG

** Le titre affiche une baisse de 5,15% depuis le début de l'année, à la dernière clôture