First Guaranty Bancshares termine en hausse après l'achat d'actions par un administrateur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions de la banque communautaire First Guaranty Bancshares FGBI.O clôturent en hausse de 8,8 % à 4,80 $ ** Le directeur de FGBI, Robert Walker, a acheté 3 600 actions de la banque au cours des dernières semaines, selon une déclaration réglementaire déposée vendredi

** Selon les analystes, les rachats d'actions et les achats d'initiés sont les signaux les plus forts que les entreprises peuvent envoyer au marché ** En octobre, FGBI a annoncé une perte pour le troisième trimestre , en raison d'une dépréciation et d'une augmentation des réserves pour créances douteuses liées à la faillite d'un fabricant de pièces automobiles

** A la dernière clôture, l'action FGBI a baissé de 57,8% depuis le début de l'année