First Guaranty Bancshares bondit, les initiés doublant la mise après une année 2025 mouvementée
05/01/2026 à 16:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions de la banque communautaire First Guaranty Bancshares FGBI.O ont bondi de 15,6 % à 6,22 $ dans les échanges matinaux

** Les administrateurs de FGBI, Edgar Smith III , Bruce McAnally , et Marshall Reynolds ont acheté des actions le 31 décembre, selon les documents réglementaires déposés vendredi en fin de journée

** Edgar Smith III a acheté pour plus d'un million de dollars d'actions de FGBI, tandis que Bruce McAnally et Marshall Reynolds ont acheté pour 500 040 dollars et 250 004 dollars d'actions de la banque, respectivement

** Selon les analystes, les rachats d'actions et les achats par les initiés sont les signaux les plus forts que les entreprises peuvent envoyer au marché

** En octobre, FGBI a annoncé une perte pour le troisième trimestre , en grande partie due à l'exposition à la faillite d'un fabricant de pièces automobiles

** L'action de FGBI a chuté de 52,7 % en 2025

