AMD reçoit une commande monstre de Meta mais va devoir céder jusqu'à 10% de son capital

Le géant des réseaux sociaux Meta a conclu un accord pour l'achat de millions de puces à AMD, incluant la cession d'actions de ce dernier au propriétaire de Facebook ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le géant des réseaux sociaux Meta a conclu un accord pour l'achat de millions de puces à AMD, incluant la cession d'actions de ce dernier au propriétaire de Facebook .

AMD s'est engagé à livrer, à partir du second semestre 2026, des processeurs graphiques (GPU), très prisés dans l'intelligence artificielle, représentant une puissance totale de six gigawatts (GW).

Lors d'une conférence téléphonique, la directrice financière d'AMD, Jean Hu, a évoqué un montant à "deux chiffres" en milliards de dollars par gigawatt, ce qui signifie qu'il devrait atteindre au moins 60 milliards de dollars. Selon le Wall Street Journal, le contrat se monterait, au total, à plus de 100 milliards de dollars.

Sollicité par l'AFP à ce sujet ainsi que concernant la durée exacte du partenariat pluriannuel, Meta n'a pas donné suite dans l'immédiat.

Vers 14H50 GMT, l'action AMD prenait 6,48%.

S'il n'est pas possible de déterminer un nombre exact de processeurs sur la base de ce seul chiffre, cela représente plusieurs millions de GPU.

"C'est une étape importante pour Meta dans la diversification de ses capacités informatiques", a commenté Mark Zuckerberg, patron de Meta.

Ce nouveau contrat monstre confirme l'appétit de Meta dans le développement de l'IA.

Lisa Su, la patronne d'AMD, le 5 janvier 2026 à Las Vegas, en Californie ( AFP / Caroline Brehman )

Longtemps considéré comme mal positionné dans cette course, ses modèles d'intelligence artificielle étant jugés inférieurs à la concurrence, le groupe de Menlo Park (Californie) s'est nettement renforcé dans le domaine au second semestre 2025. Il a recruté, souvent à prix d'or, plusieurs figures du secteur, et poussé le curseur de ses investissements.

Après avoir dépensé 72 milliards de dollars, l'essentiel dans de nouvelles capacités pour l'IA, des centres de données aux puces, il prévoit un budget d'investissement compris entre 115 et 135 milliards de dollars en 2026.

- Contester Nvidia -

Quant à AMD, ce nouveau contrat lui permet de poursuivre son repositionnement vis-à-vis du mastodonte des puces spécialisées pour l'IA Nvidia, première capitalisation boursière au monde, qui a pour l'heure une bonne longueur d'avance.

Ce nouveau contrat permet à AMD de poursuivre son repositionnement vis-à-vis du mastodonte des puces spécialisées pour l'IA Nvidia, première capitalisation boursière au monde ( AFP / STR )

Le groupe de Santa Clara (Californie) doit lancer, au second semestre, son nouveau processeur graphique MI450, qu'AMD espère voir rivaliser avec la nouvelle architecture GPU de Nvidia, le Rubin, également attendu pour la deuxième moitié de 2026.

L'accord annoncé mardi prévoit l'émission et la cession à Meta de 160 millions de "warrants", des produits financiers dérivés qui peuvent être transformés en actions sous certaines conditions, principalement liées aux livraisons ainsi qu'à l'évolution du cours du titre.

Au maximum, Meta pourrait ainsi posséder à terme 10% des actions d'AMD, sur la base du nombre de titres actuellement en circulation.

Il s'agit d'un accord atypique, le fournisseur acceptant, outre de livrer ses produits, d'octroyer, sans contrepartie financière, ses propres actions au donneur d'ordre.

Un accord similaire avait été conclu entre AMD et OpenAI en octobre, avec le même nombre de "warrants" à la clef.

L'idée, selon la directrice financière Jean Hu, est d'"aligner les intérêts des deux sociétés".

"C'est un vote de confiance pour AMD et ses équipements IA de nouvelle génération", a commenté, dans une note, Matt Britzman, analyste d'Hargreaves Lansdown.

Pour autant, la clause prévoyant l'octroi d'actions "suggère qu'il pourrait avoir du mal à générer de la demande organique" pour ses processeurs.

Pour l'analyste, les caractéristiques de ce contrat montrent à quel point "Nvidia est encore dominant" sur le marché des processeurs IA.

"AMD a dû améliorer les conditions avec des actions", souligne-t-il. "On ne voit pas Nvidia faire ça pour s'assurer de la demande" pour ses puces.

A Wall Street, le titre Nvidia lâchait 0,83%.

"Si le produit est si bon, pourquoi AMD doit-il lâcher 10% de son capital" pour conclure un contrat? a interrogé, lors de la conférence téléphonique, Vivek Arya, analyste de Bank of America.

La PDG Lisa Su a défendu cet accord, le présentant comme un "partenariat de transformation", qui va sensiblement accélérer les volumes produits par AMD pour les centres de données et l'IA.