First Gen, aux Philippines, envisage une opération de retrait de la cote proposée par KKR, avec une valorisation de 2,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions à partir du paragraphe 3)

La société philippine First Gen Corp

FGEN.PS a annoncé jeudi qu’une offre publique d’achat obligatoire émanant de KKR KKR.N valoriserait le producteur d’électricité à environ 165,44 milliards de pesos (soit 2,70 milliards de dollars).

KKR a proposé de racheter une participation de 8,43 % dans la société à sa société mère, First Philippine Holdings

FPH.PS , a révélé First Gen mercredi .

Cela devrait entraîner le lancement par KKR d’une offre publique d’achat obligatoire portant sur l’intégralité du flottant, soit 11,67 % des 3,60 milliards d’actions ordinaires en circulation de First Gen, a ajouté le producteur d’électricité. Cette offre publique d’achat viendrait appuyer une demande de retrait volontaire de First Gen de la Bourse des Philippines.

KKR devrait proposer environ 46 pesos par action dans le cadre de cette offre publique d'achat.

KKR et First Philippine, qui détient une participation de 67,84 % dans First Gen, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. L'action First Gen a progressé de 6 % à 29 pesos jeudi, prolongeant ainsi les gains de 28,4 % enregistrés lors de la séance précédente, qui l'avaient propulsée à son plus haut niveau depuis début mars 2022.

First Philippine a quant à elle progressé de 4,3 % sur la journée.

(1 $ = 61,2330 pesos philippins)