First Foundation bondit suite à un accord de rachat de 785 millions de dollars avec FirstSun Capital
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 13:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de la banque régionale First Foundation FFWM.N ont bondi de 11,5 % à 6,18 $ avant la mise sur le marché ** FirstSun Capital Bancorp FSUN.O achètera FFWM dans le cadre d'une transaction en actions de 785 millions de dollars, ont annoncé les banques lundi en fin de journée

** Les actionnaires de FFWM recevront 0,16083 action de FSUN pour chaque action de First Foundation qu'ils possèdent

** L'opération devrait stimuler l'expansion de FirstSun dans le sud de la Californie et créer une banque de 17 milliards de dollars ** Les analystes ont déclaré que le changement de directeur général de FFWM l'année dernière pourrait faire de FFWM un candidat potentiel à la vente plus tôt

** À la dernière clôture, l'action FFWM a baissé de 10,6 % depuis le début de l'année

