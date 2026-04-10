First Eagle IM se renforce au capital de Dassault Systèmes
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 08:10
La société de gestion new-yorkaise a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 67 465 881 actions Dassault Systèmes représentant autant de droits de vote, soit 5,02% du capital et 3,35% des droits de vote de l'éditeur de logiciels d'entreprise.
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