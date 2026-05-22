First Carolina Financial Services dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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information fournie par Boursorama avec AFP•22.05.2026•14:57•
Le groupe espagnol de luxe et cosmétiques Puig a indiqué que les discussions en vue d'une possible fusion avec le géant américain des cosmétiques Estée Lauder avaient "pris fin", sans avoir "abouti à un accord". "Puig annonce aujourd'hui que ces discussions ont ...
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