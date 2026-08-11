First Advantage plonge après la cession de la participation de Silver Lake

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 août - ** Les actions de First Advantage ( FA.O ), société spécialisée dans la vérification des antécédents professionnels, ont chuté de 11% à 21 dollars avant l'ouverture mardi, après l'annonce des prix de l'offre secondaire ** FA, société basée à Atlanta, en Géorgie, a annoncé mardi matin que Silver Lake cédait 12,5 millions d'actions à 22,20 dollars
** Le prix de l'offre représente une décote de 5,9% par rapport au dernier cours de l'action enregistré lundi ** Cette cession ramène la participation de la société de capital-investissement Silver Lake à environ 77,06 millions d’actions, soit environ 44% des quelque 171,75 millions d’actions en circulation de FA, selon un document déposé auprès de la SEC
** JP Morgan est le seul chef de file de l'opération
** Depuis le début de l’année jusqu’à lundi, l’action FA a bondi de 62%. Le titre a atteint vendredi un plus haut intrajournalier record à 25,15 dollars
** Six analystes sur dix attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, quatre recommandent de “conserver”; l’objectif de cours médian s’établit à 27 dollars, contre 18 dollars il y a un mois, selon les données de LSEG
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