Firmus, soutenue par Nvidia, signe un accord avec OpenAI concernant la capacité d'un centre de données en Malaisie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société australienne Firmus a annoncé mardi avoir signé un contrat pluriannuel avec OpenAI pour fournir de la puissance de calcul à partir de deux centres de données situés en Malaisie, faisant ainsi du créateur de ChatGPT un client phare alors que la demande en infrastructures nécessaires au fonctionnement de modèles d’IA avancés est en forte hausse.

Voici les détails:

* Cet accord intervient avant l'introduction en bourse de Firmus, prévue cette année selon certaines rumeurs, qui pourrait être l'une des plus importantes réalisées en Australie ces dernières années.

* La société spécialisée dans les infrastructures d'IA a été valorisée à plus de 10,5 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds, soutenue par Nvidia NVDA.O , Jane Street, les fonds Blackstone BX.N et Coatue Management.

* L'accord conclu avec OpenAI a porté la capacité sous contrat de Firmus auprès de l'ensemble de ses clients à plus de 900 mégawatts (MW).

* Le portefeuille de Firmus comprend deux centres de données dédiés à l’IA déjà opérationnels en Australie et à Singapour, tandis que cinq autres sont en cours de développement dans la région Asie-Pacifique.

* Cet accord met en évidence la course effrénée qui s’intensifie entre les groupes américains et chinois spécialisés dans l’IA pour s’assurer des capacités en électricité et en centres de données afin d’alimenter des modèles de plus en plus sophistiqués. OpenAI a dévoilé la semaine dernière Astra, qu’il présente comme son modèle le plus performant à ce jour.

* La Malaisie est devenue le marché des centres de données connaissant la plus forte croissance en Asie du Sud-Est, mais ce développement rapide a suscité des interrogations quant à la consommation d’électricité et d’eau.

* Firmus déploiera à grande échelle les processeurs Vera Rubin de nouvelle génération de Nvidia dans toute la région Asie-Pacifique, et l’arrivée de la Malaisie lui permettra d’étendre sa présence dans la région.

* Firmus n’a pas souhaité s’exprimer sur la valeur du contrat, tandis qu’OpenAI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.