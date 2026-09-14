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Firmus envisage de lever jusqu'à 5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en Australie, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 09:46
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails supplémentaires et des informations contextuelles à partir du paragraphe 2; réponse de Firmus au paragraphe 6)

La société australienne d'infrastructures d'IA Firmus Technologies cherche à lever jusqu'à 5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse dans le pays, prévue fin octobre, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Les discussions sont en cours, et l’article précise que les détails de l’opération, notamment son montant et son calendrier, pourraient encore évoluer.

Le mois dernier, l’entreprise a déclaré avoir levé 2 milliards de dollars en fonds propres lors de son dernier tour de table afin d’accélérer le déploiement d’usines d’IA en Australie et dans la région Asie-Pacifique, portant ainsi la valorisation post-financement de Firmus à plus de 10,5 milliards de dollars.

Le tour de table du mois d’août a vu la participation de Nvidia NVDA.O et de l’investisseur technologique Coatue Management, avec le soutien des fonds de Blackstone BX.N et de Jane Street, ce qui suggère que les investisseurs restent disposés à soutenir les investissements dans l’IA, même si les inquiétudes grandissent quant aux dépenses importantes et à la pérennité du boom de l’IA.

L’investissement de Nvidia fait suite à un accord distinct conclu entre les deux sociétés, en vertu duquel le géant des puces électroniques coté aux États-Unis fournira aux entreprises émergentes du secteur de l’IA un accès plus économique à la puissance de calcul.

Firmus a refusé de répondre à la demande de commentaires de Reuters concernant cet article.

Plus tôt dans la journée de lundi, l’Australian Financial Review a été le premier à révéler que Firmus était en pourparlers pour lever jusqu’à 7 milliards de dollars australiens (soit 5,00 milliards de dollars) par le biais d’une introduction en bourse.

(1 dollar = 1,4006 dollar australien)

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