Fireworks, une start-up soutenue par Nvidia, est valorisée à 17,5 milliards de dollars dans le cadre de sa dernière levée de fonds

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fireworks, une start-up spécialisée dans les infrastructures d'IA soutenue par Nvidia, a annoncé jeudi avoir levé 1,51 milliard de dollars, pour une valorisation de 17,5 milliards de dollars, afin de renforcer son équipe d'ingénieurs et d'accroître sa capacité de calcul à l'échelle mondiale.

Ce tour de table de série D a été mené par les sociétés d’investissement Atreides Management, Index Ventures et TCV. Parmi les participants figuraient des investisseurs existants tels que Nvidia NVDA.O et Lightspeed Venture Partners.

* Fireworks, fondée en 2022 par d’anciens ingénieurs de Meta, a déclaré avoir dépassé le milliard de dollars de chiffre d’affaires annualisé, soit une multiplication par cinq par rapport à l’année précédente.

* Le nombre de « tokens quotidiens », ces unités de texte de base traitées par les modèles d’IA, traités sur sa plateforme est passé de 15 000 milliards à plus de 40 000 milliards au cours de cette période, a-t-elle ajouté.

* Fireworks fournit une infrastructure d’inférence IA et de déploiement de modèles, aidant les entreprises à créer, personnaliser et déployer des modèles d’IA adaptés à leurs besoins commerciaux.

* Elle cherche à répondre à la demande croissante de modèles d’IA plus abordables.

* La société, qui est en concurrence avec des start-ups telles que Together AI et Baseten, a levé pour la dernière fois 250 millions de dollars en octobre, pour une valorisation de 4 milliards de dollars.

* “Nous pensons que les modèles de pointe et les modèles ouverts seront de plus en plus utilisés conjointement”, a déclaré Gavin Baker, directeur informatique et associé gérant chez Atreides Management.

* Parmi les clients de Fireworks figurent la société de VTC Uber UBER.N , la plateforme de commerce électronique Shopify

SHOP.TO et la société de télésanté Doximity DOCS.N .

* Parmi les autres investisseurs ayant participé à ce tour de table figuraient Bessemer Venture Partners, Insight Partners, Menlo Ventures, le Régime de retraite des enseignants de l’Ontario et Lone Pine Capital, a précisé Fireworks.

* La société a ajouté qu’elle allait renforcer ses collaborations avec des partenaires du cloud tels que Microsoft

MSFT.O et Nvidia.