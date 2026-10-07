FireFly Robotics dépose une demande d'inscription directe au Nasdaq

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FireFly Robotics, fabricant de récolteuses électriques de gazon et de tondeuses autonomes pour terrains de golf, a déposé mercredi une demande d'introduction en bourse par le biais d'une cotation directe.

Une cotation directe permet à une entreprise de coter ses actions en bourse sans lever de nouveaux capitaux ni émettre de nouvelles actions, ce qui permet aux actionnaires existants de vendre leurs titres.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Les actionnaires enregistrés prévoient de vendre jusqu’à 27,1 millions d’actions ordinaires de la société dans le cadre de cette cotation.

* FireFly développe des équipements autonomes et semi-autonomes destinés aux terrains de golf, aux terrains de sport et à d’autres applications d’entretien des pelouses, en utilisant l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et la technologie de propulsion électrique.

* Selon son dossier de dépôt, la société comptait plus de 900 plateformes de tonte autonomes, moissonneuses robotisées et tondeuses automatisées en service dans le monde entier au 30 juin.

* La société, basée à Salt Lake City, dans l’Utah, a changé de nom en juin de cette année, passant de FireFly Automatix à FireFly Robotics.

* La société avait déposé une demande d’introduction en bourse en octobre 2025 dans le but de lever jusqu’à 29,3 millions de dollars, mais l’a retirée en mars 2026. Elle avait prévu de vendre 4,5 millions d’actions à un prix compris entre 4,50 et 6,50 dollars chacune.

* La société a déclaré un chiffre d’affaires de 30,5 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin, contre 22,9 millions de dollars un an plus tôt, tandis que sa perte nette s’est creusée, passant de 6,1 millions de dollars à 9,1 millions de dollars.

* Elle a l’intention de coter ses actions au Nasdaq sous le symbole “FFLY”.

* Ionic Digital IOND.O , société spécialisée dans le minage de bitcoins et la fourniture d’infrastructures d’IA, est également entrée en bourse plus tôt cette année via une introduction en bourse par “direct ”.