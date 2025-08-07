Firefly Aerospace valorisée à près de 10 milliards de dollars alors que les actions bondissent lors de leur entrée sur le Nasdaq

Les actions de Firefly Aerospace FLY.O ont ouvert à 56% au-dessus de leur prix d'offre publique initiale lors de leurs débuts sur le Nasdaq jeudi, valorisant la startup de technologie spatiale à près de 10 milliards de dollars.