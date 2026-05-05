Firefly Aerospace attendu en forte hausse après ses résultats

(Zonebourse.com) - Le groupe spatial américain affiche une nette progression de ses revenus début 2026. Même s'il reste nettement déficitaire dans un contexte d'investissements soutenus, le groupe devrait voir son titre progresser de près de 12% à l'ouverture de Wall Street.

Firefly Aerospace publie une perte nette (GAAP) de 96,7 MUSD au premier trimestre 2026, contre 60,1 MUSD un an plus tôt, soit une dégradation de 60,9%. Le consensus tablait sur une perte plus limitée de 67 MEUR.

Par action, la perte ressort à 0,61 USD contre -5,38 USD un an plus tôt, une amélioration liée notamment à l'augmentation significative du nombre d'actions en circulation. En revanche, là encore, le consensus anticipait une perte moins importante de 0,5 USD.

En revanche, le chiffre d'affaires atteint 80,9 MUSD, en hausse de 44,8% sur un an, porté par la montée en puissance des activités de lancement et de défense. La société souligne qu'il s'agit d'un record trimestriel. Le consensus (74,9 MUSD) est d'ailleurs battu.

Par ailleurs, si l'EBITDA ajusté reste négatif à -64,7 MUSD reflétant l'augmentation des dépenses opérationnelles, notamment en R&D et en frais généraux, il fait toutefois mieux que le consensus de -74,3 MUSD.

Le free cash flow (non-GAAP) s'établit à -78,9 MUSD, contre -59,2 MUSD un an plus tôt, soit une détérioration de 33,3%, sous l'effet d'investissements accrus et d'une consommation de trésorerie liée à la croissance.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, Firefly anticipe un chiffre d'affaires compris entre 420 MUSD et 450 MUSD.

Jefferies positif sur le dossier

A la suite de cette publication, Sheila Kahyaoglu, en charge du dossier chez Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre Firefly Aerospace, avec un objectif de cours de 45 USD. L'analyste met en avant le chiffre d'affaires de 80,9 MUSD, en hausse de 45% sur un an et environ 5% au-dessus des estimations, tandis que l'EBITDA ajusté ressort moins négatif que prévu.

La note souligne également la confirmation des perspectives 2026, avec des revenus attendus entre 420 et 450 MUSD, impliquant une forte accélération sur le reste de l'année.

D'après le bureau d'études, la dynamique opérationnelle reste bien orientée, portée par les succès récents, notamment le contrat obtenu par SciTec dans le cadre du programme Golden Dome.

Le rapport met enfin en avant les progrès dans les lancements, avec le succès du vol Alpha 7 et la préparation des prochaines missions, soutenant la trajectoire de croissance.

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