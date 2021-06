Fiona Reynolds démissionne des PRI

(NEWSManagers.com) - Fiona Reynolds, qui travaillait pour les Principes pour l'investissement responsable (PRI) depuis 2013, va quitter son poste de directrice générale, invoquant le fait que travailler à Londres loin de sa famille en Australie a été " profondément difficile " . " La décision n'a pas été facile à prendre" , écrit Fiona Reynolds dans un courrier adressé aux membres des PRI. Lorsqu'elle a rejoint l'organisation en 2013, celle-ci comptait seulement 37 employés et 1.000 signataires. L'association onusienne dénombre désormais 4.000 signataires, 170 salariés et la mise en place d'une stratégie triennale.

Dans un courrier très personnel, l'Australienne explique que la pandémie de Covid-19 a ajouté à la difficulté, notamment avec la fermeture continue des frontières. " Le fait de ne pas pouvoir passer du temps avec ma famille, ou même de ne pas pouvoir la rejoindre en cas de besoin, est tout simplement devenu trop difficile pour moi " , explique-t-elle, ajoutant qu'il ne serait pas pratique de conserver son poste actuel en Australie et que le moment était venu de " passer le relais " .

Le conseil d'administration des PRI, dirigé par son président Martin Skancke, sera chargé de nommer un successeur et le processus de coordination d'un sous-comité chargé de la recherche est déjà en cours. Les entretiens avec les candidats potentiels commenceront bientôt. Fiona Reynolds restera en poste jusqu'à la fin de l'année et travaillera en étroite collaboration avec le conseil d'administration et l'exécutif pour assurer une transition sans heurts à son successeur.