Fiona Frick quitte la direction générale d’Unigestion

(NEWSManagers.com) - Unigestion se prépare à tourner une page de son histoire. Sa directrice générale depuis 12 ans, Fiona Frick a annoncé qu’elle quittait la société de gestion genevoise. Elle y travaillait depuis 32 ans. « Je souhaite poursuivre de nouveaux projets en tant que membre du conseil d'administration et consultant sur le thème de l'allocation des investissements et de la durabilité. Je consacrerai également du temps à créer des passerelles entre le secteur financier, la durabilité et le monde universitaire », déclare-t-elle dans un post Linked-In.

Fiona Frick sera remplacée au poste de directeur général d’Unigestion par Christophe de Dardel. Ce dernier est responsable du private equity de la société de gestion depuis 22 ans. D'après un communiqué, il a « intégré avec succès Akina dans l'activité de capital-investissement d'Unigestion en 2017 et porté les actifs sous gestion du capital-investissement à 11 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande ligne d'investissement d'Unigestion ». Christophe de Dardel prendra ses fonctions le 1er janvier. Il restera étroitement impliqué dans l'activité de private equity et poursuivra son rôle au sein du comité d'investissement en private equity, tout en travaillant au développement de la ligne d'investissement en actions d'Unigestion et de ses activités de gestion multi-actifs et patrimoniales.

Fiona Frick avait débuté sa carrière au sein d’Unigestion en novembre 1990 en tant qu’analyste fondamentale. Elle est ensuite devenue gérante, en charge des obligations à haut rendement et des obligations convertibles. En 1995, elle a dirigé le développement de la société sur les actions, en adoptant une approche basée sur l'anomalie Minimum Variance.