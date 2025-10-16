 Aller au contenu principal
Fintech Upgrade lève 165 millions de dollars et vise une introduction en bourse dans 12 à 18 mois
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La fintech de crédit à la consommation Upgrade a déclaré jeudi avoir levé 165 millions de dollars lors de son dernier tour de table, près de quatre ans après son dernier financement externe, au plus fort du boom de la fintech en 2021.

Selon une source familière avec le sujet, le tour de table a valorisé Upgrade à 7,3 milliards de dollars avant l'argent, soit une prime de 21,7 % par rapport à son évaluation précédente.

"Nous sommes probablement à 12 ou 18 mois d'une introduction en bourse, nous voulions donc donner aux membres de l'équipe une certaine liquidité avant l'introduction en bourse", a déclaré Renaud Laplanche, directeur général d'Upgrade, lors d'une interview accordée à Reuters.

En 2021, les investissements dans les startups de la fintechont explosé grâce aux taux bas et à l'abondance des capitaux, mais ils se sont refroidis les années suivantes avec la montée de l'inflation et le relèvement des taux d'intérêt par la Fed.

Le rebond des actions et l'apaisement des préoccupations macroéconomiques ont relancé les introductions en bourse, les fintechs revenant sur le marché après un effondrement de plusieurs années.

La fintech suédoise Klarna KLAR.N et la néobanque Chime

CHYM.O ont fait leurs débuts à New York ces derniers mois.

Le tour de table a été mené par la société d'investissement Neuberger, qui achète également des prêts auprès d'Upgrade. Peter Sterling, responsable des financements spécialisés chez Neuberger, a rejoint le conseil d'administration d'Upgrade.

