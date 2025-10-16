Orange dément avoir relevé de 20% son offre pour le reste de MasOrange

Le logo de l'opérateur télécom français Orange

Orange n'a pas soumis d'offre à 4,8 milliards d'euros pour acquérir les 50% de parts qu'il ne détient pas dans l'opérateur espagnol MasOrange, a déclaré jeudi à Reuters le groupe français de télécommunications, démentant ainsi une information rapportée plus tôt par le site web El Confidencial.

L'article publié jeudi par El Confidencial, citant des sources de marché non identifiées, indiquait qu'Orange relèverait de 800 millions d'euros son offre pour acquérir la participation actuellement détenue par les fonds d'investissement privés KKR, Cinven et Providence.

Cela représenterait une augmentation de 20% par rapport aux 4 milliards d'euros proposés en juillet, selon El Confidencial.

La participation s'élèverait à 10 milliards d'euros, dette comprise, a ajouté El Confidencial.

"Suite à l'article publié aujourd'hui dans El Confidencial, le groupe Orange dément formellement avoir soumis une offre de 4,8 milliards d'euros pour l'acquisition des 50% restants du capital de MasOrange qu'il ne détient pas encore", a déclaré l'opérateur français dans un communiqué à Reuters.

Cinven n'a pas souhaité commenter. KKR et Providence n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires de Reuters.

L'année dernière, l'unité espagnole d'Orange dont elle était propriétaire à 100% a fusionné avec son concurrent MasMovil, qui appartenait aux trois fonds.

La coentreprise qui en est issue est devenue le plus grand opérateur de téléphonie mobile du pays, avec plus de 30 millions de clients.

(Rédigé par Javi West Larrañaga et Gianluca Lo Nostro ; version française Noémie Naudin et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)