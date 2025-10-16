Wall Street profite d'une nouvelle salve de résultats d'entreprises

Un opérateur à la Bourse de New York, le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évoluait dans le vert jeudi, poussée par de nouveaux résultats trimestriels au-dessus des attentes, dont ceux du géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones progressait de 0,17%, l'indice Nasdaq gagnait 0,51% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,27%.

Les bonnes performances trimestrielles de la semaine "renforcent la confiance des investisseurs dans la résilience de l'économie", résume auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

"Les valeurs du secteur des semi-conducteurs devraient connaître une nouvelle séance favorable après l'annonce par TSMC de commandes solides", notent les analystes de Briefing.com.

Le mastodonte taïwanais a annoncé de nouveaux résultats trimestriels mirobolants, porté par la demande grandissante en puces pour l'intelligence artificielle (IA).

Dans le sillage de cet optimisme lié au développement de l'IA et des centres de données, le géant Nvidia prenait 1,22%, Broadcom s'octroyait 0,91% et Micron, 2,90%.

"Les valeurs technologiques continuent de tirer le marché vers le haut", mais "Wall Street salue aussi des résultats des banques ou du secteur des transports", estime Sam Stovall.

Le secteur financier a particulièrement brillé en début de semaine, avec des résultats dépassant les attentes malgré les incertitudes économiques.

En outre, la banque centrale américaine (Fed) est "susceptible de baisser ses taux à la fin du mois, cela constituera un coup de pouce supplémentaire pour l'économie et pour les investisseurs", souligne M. Stovall.

La majorité des acteurs du marché s'attendent à une baisse d'un demi-point au total d'ici à la fin de l'année, ramenant les taux dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%, selon l'outil de veille CME Fedwatch.

Dans le même temps, "Wall Street écarte pour le moment la probabilité d'une guerre commerciale violente" entre la Chine et les Etats-Unis, note Sam Stovall, même si le président américain Donald Trump semble souffler le chaud et le froid sur Pékin.

Le ministre des Finances Scott Bessent a affirmé mercredi que, selon ses informations, M. Trump comptait toujours rencontrer prochainement son homologue chinois.

Côté indicateurs, "la situation de +shutdown+ aux Etats-Unis continue de retarder la publication de données clés", rappellent les analystes de Briefing.com.

Depuis le 1er octobre, les républicains de Donald Trump et l'opposition démocrate se trouvent dans l'impasse au Congrès, incapables de s'entendre sur un nouveau budget. L'Etat fédéral se trouve depuis lors en état de paralysie.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain se tendait très légèrement, à 4,04% contre 4,03% la veille en clôture.

Au tableau des valeurs, la compagnie aérienne américaine United Airlines évoluait dans le rouge (-1,60% à 102,38 dollars) malgré un chiffre d'affaires en progression au troisième trimestre grâce à une fréquentation soutenue.

United a transporté 48 millions de passagers de juillet à septembre, un chiffre en hausse de 6,2% sur un an, selon un communiqué publié mercredi.

L'éditeur de logiciels américain Salesforce brillait (+7,36% à 254,00 dollars) après avoir annoncé qu'il prévoyait un chiffre d'affaires supérieur à 60 milliards de dollars en 2030, soit plus qu'anticipé par le marché.

Le gestionnaire d'actifs Charles Schwab (+1,29% à 95,55 dollars) profitait aussi de résultats trimestriels au-dessus des attentes, notamment grâce à une hausse des volumes d'échanges.

