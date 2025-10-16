 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 130,50
-0,71%
Indices
Chiffres-clés

J&J dévoile des résultats prometteurs contre le myélome multiple
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 16:21

Johnson & Johnson annonce qu'une étude de phase 3 a démontré que la combinaison Tecvayli (teclistamab) et de Darzalex Faspro (daratumumab et hyaluronidase) améliorait significativement la survie sans progression et la survie globale chez les patients atteints de myélome multiple récidivant/réfractaire ayant reçu une à trois lignes de traitement.

Sur près de trois ans de suivi, les résultats ont atteint les critères primaires et secondaires avec une supériorité statistiquement significative par rapport aux traitements standards. Le comité indépendant de surveillance des données a recommandé la publication anticipée de l'étude.

Selon Yusri Elsayed, responsable mondial de l'oncologie chez Johnson & Johnson Innovative Medicine, ces résultats confirment 'le potentiel de cette combinaison à devenir une nouvelle norme de soins' grâce à des mécanismes d'action complémentaires sur les cibles BCMA et CD38.

Le profil de sécurité observé reste par ailleurs cohérent avec celui des monothérapies, souligne le laboratoire.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
192,130 USD NYSE +0,49%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.10.2025 08:25 

    (Actualisé avec Porsche, Man Group, Yara) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • Le siège de Lagardère Active (Crédit: L. Grassin / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Lagardère
    information fournie par AOF 17.10.2025 08:20 

    (AOF) - Lagardère a publié sur les 9 premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 6,899 milliards d'euros, en progression de 4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s’élève à 3,9 %. L'entreprise a été notamment soutenue par la croissance ... Lire la suite

  • FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank