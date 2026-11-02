Finnair s'équipe d'une connectivité en vol multi-orbite grâce à SES

SES annonce la signature d'un nouvel accord avec Finnair visant à équiper 18 appareils E195-E2 d'une solution de connectivité en vol multi-orbite, permettant aux passagers de la compagnie aérienne nationale finlandaise de bénéficier d'un accès Internet rapide et fiable tout au long de leur voyage.

Dans le cadre de cet accord, les appareils Embraer E2 seront équipés directement sur les lignes de production d'Embraer d'une antenne à réseau à balayage électronique de SES, leur permettant d'accéder de manière fiable au réseau multi-orbite de l'opérateur.

Cette solution associe les services satellitaires géostationnaires (GEO) de SES aux capacités en orbite terrestre basse (LEO) fournies par son partenaire Eutelsat. Le premier appareil connecté devrait entrer en service en 2027.

Selon l'opérateur luxembourgeois, les voyageurs pourront ainsi "rester en contact avec leurs proches, regarder des contenus en streaming, travailler en ligne et accéder à des services numériques avec la même facilité et la même fiabilité que celles auxquelles ils sont de plus en plus habitués au sol".