FINAXO valide le système de chauffage par induction de son Pyrobio II
information fournie par Boursorama CP 07/08/2025 à 08:00

Fin juillet 2025, FINAXO Environnement a réalisé avec succès les premiers essais de sa technologie Pyrobio II, intégrant un système de chauffage par induction novateur.


Sa vis sans fin, conçue avec trois spirales imbriquées, a atteint 1 000 °C en 90 minutes grâce à deux générateurs de 50 kW.


Ces résultats valident le principe de la pyrogazéification et ouvrent la voie à de futurs essais sur diverses matières, prévus dès septembre 2025, pour évaluer les performances industrielles du dispositif.

Valeurs associées

FINAXO
4,2000 EUR Euronext Paris 0,00%

