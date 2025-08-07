 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 657,00
+0,23%
Indices
Chiffres-clés

FINAXO valide le système de chauffage par induction de son Prybio II
information fournie par Boursorama CP 07/08/2025 à 08:00

Fin juillet 2025, FINAXO Environnement a réalisé avec succès les premiers essais de sa technologie Prybio II, intégrant un système de chauffage par induction novateur.

Sa vis sans fin, conçue avec trois spirales imbriquées, a atteint 1 000 °C en 90 minutes grâce à deux générateurs de 50 kW.

Ces résultats valident le principe de la pyrogazéification et ouvrent la voie à de futurs essais sur diverses matières, prévus dès septembre 2025, pour évaluer les performances industrielles du dispositif.

Valeurs associées

FINAXO
4,2000 EUR Euronext Paris 0,00%

