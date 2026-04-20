 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Finaxo Environnement annonce obtention brevet INPI sur dispositif d’agrafage de plaques lamellaires
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 17:15

* Finaxo Environnement annonce délivrance par INPI de brevet FR 2310489, déposé 26/10/2023, sur dispositif d’agrafage de plaques lamellaires pour stations d’épuration. * Innovation vise à renforcer solidité des assemblages en permettant agrafage au-delà du pourtour, y compris zones de contact centrales. * Groupe indique que technologie ouvre des débouchés au-delà des plaques lamellaires, avec des applications potentielles sur carton, bois, textile. * Demande d’extension PCT en cours depuis 02/01/2024. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Finaxo Environnement SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/60C2552D2BC860230EFFE8CCC7CDB456587761E2

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank