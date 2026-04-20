Finaxo Environnement annonce obtention brevet INPI sur dispositif d’agrafage de plaques lamellaires

* Finaxo Environnement annonce délivrance par INPI de brevet FR 2310489, déposé 26/10/2023, sur dispositif d’agrafage de plaques lamellaires pour stations d’épuration. * Innovation vise à renforcer solidité des assemblages en permettant agrafage au-delà du pourtour, y compris zones de contact centrales. * Groupe indique que technologie ouvre des débouchés au-delà des plaques lamellaires, avec des applications potentielles sur carton, bois, textile. * Demande d’extension PCT en cours depuis 02/01/2024. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Finaxo Environnement SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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