Financière Tiepolo crée un poste de directeur général adjoint
information fournie par Agefi Asset Management  17/09/2025 à 08:15

Financière Tiepolo a recruté Romain d’Hébrail pour le poste nouvellement créé de directeur général adjoint. L’intéressé, qui a pris ses fonctions le 1 er septembre 2025, supervisera la finance, les systèmes d’informations, les opérations, les relations avec les partenaires et les ressources humaines.

Diplômé d’un Mastère de l’ESIEA (Paris), Romain d’Hébrail était auparavant directeur adjoint de la communication du groupe Société Générale, au sein duquel il a exercé diverses fonctions pendant près de 20 ans. Il a notamment piloté plusieurs projets de transformation digitale, une expertise qu’il mettra désormais au service de l’accélération de la digitalisation de Tiepolo. Entre 1998 et 2005, il a occupé différents postes chez Oddo, Carmignac et BNP Paribas Real Estate.

« Mon engagement chez Tiepolo procède d’une volonté personnelle d’intégrer le monde entrepreneurial après un parcours essentiellement mené au sein de grands groupes bancaires (…) », explique Romain d’Hébrail.

Financière Tiepolo est le fruit de la fusion opérée en janvier 2022 entre la société J. de Demandolx Gestion (créée en 1989) et de La Financière Tiepolo (créée en juin 2007). Animée par Roland de Demandolx et Philibert de Rambuteau, elle emploie à ce jour 35 personnes, gère près de 2 milliards d’euros d’actifs pour 1.800 familles en France, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg.

Laurence Marchal

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

