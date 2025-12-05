Un rallye de fin d’année en Bourse est-il encore possible ?

illustration bourse 10 (Crédits: Adobe Stock)

Alors que 2025 touche à sa fin, une question anime de nouveau les investisseurs : assistera-t-on à un rallye de fin d'année en Bourse cette année ? Ce phénomène saisonnier, souvent marqué par un regain d'optimisme et des flux acheteurs, n'est pourtant jamais garanti, surtout dans un environnement économique et géopolitique aussi contrasté que cette année 2025. Alors, peut-on tirer parti des fêtes de fin d'année 2025 quand on veut investir en Bourse ?

Dans cet article nous allons vous rappeler ce qu'est un rallye de fin d'année en Bourse, analyser des secteurs qui pourraient en profiter, identifier les facteurs susceptibles de soutenir ou de freiner ce phénomène, ainsi que les stratégies concrètes pour se positionner intelligemment en Bourse sur un éventuel rallye de fin d'année.

Qu'est-ce que le rallye boursier de fin d'année ?

Un rallye en Bourse, c'est tout simplement un moment où les marchés connaissent une accélération de la hausse, souvent plus rapide et plus forte que d'habitude. On voit alors plusieurs indices boursiers progresser en même temps, soutenus par un climat plus optimiste.

Dans le cas d'un rallye de fin d'année, il y a aussi un côté saisonnier très marqué puisque les gérants ajustent leurs portefeuilles avant la clôture annuelle, certains investisseurs réinvestissent leurs liquidités, et l'idée d'entamer la nouvelle année “du bon pied” joue aussi sur le sentiment général.

Cela ne signifie pas qu'un rallye de fin d'année est garanti (loin de là), mais plutôt qu'une série de petits signaux favorables peuvent, parfois, créer un mouvement haussier durant les dernières semaines de l'année. L'essentiel est de comprendre que ce phénomène repose autant sur la psychologie de marché que sur les données économiques. Et en ce qui concerne la psychologie des marchés, les fêtes de fin d'année créent aussi une ambiance particulière, plus légère et plus joyeuse, qui se reflète parfois dans le comportement des investisseurs et donc dans les marchés.

C'est ce mélange qui, lorsqu'il s'aligne, peut donner naissance à un vrai rallye boursier de fin d'année.

Quels facteurs peuvent soutenir un rallye boursier fin 2025 ?

Plusieurs éléments pourraient, cette année, créer un contexte favorable à un rallye de fin d'année. Le premier facteur à surveiller reste la prochaine décision de la Réserve fédérale américaine. Après une dernière baisse des taux en octobre 2025, faisant passer les taux de 4,25 % à 4 %, les analystes anticipent une nouvelle baisse des taux le 10 décembre 2025, qui ramènerait le taux directeur à 3,75 %. Dans un climat où l'inflation américaine est remontée à 3 %, cette décision serait perçue comme un signal fort, car cela signifierait que la Fed accepte de soutenir l'économie malgré la pression des prix. Pour les marchés, ce serait un véritable « market mover », susceptible de relancer l'appétit pour le risque en fin d'année.

En Europe, l'environnement est plus apaisé car l'inflation se stabilise à 2,1 %, très proche de la cible de la BCE, et les taux sont désormais relativement bas. La question monétaire européenne n'est donc plus un frein, ce qui offre un terrain plus stable pour les investisseurs. En revanche, et notamment en France, c'est une bonne nouvelle du côté politique qui pourrait créer un rallye de fin d'année 2025 (ici sur le CAC 40 donc).

Un autre élément positif pourrait venir d'un reflux de l'inflation américaine lors des prochaines données. Si elle repasse vers 2,8 % ou 2,5 %, cela enverrait un message rassurant, car cela signifierait que la hausse récente n'était que ponctuelle. Un tel chiffre renforcerait l'idée que la Fed peut poursuivre l'assouplissement monétaire sans risquer d'alimenter une nouvelle flambée des prix.

Ces éléments macroéconomiques, combinés aux réallocations de portefeuilles habituelles en fin d'exercice et à l'ambiance plus positive propre aux fêtes de fin d'année, pourraient donc créer un terrain favorable à un rallye haussier en Bourse fin 2025. Mais il faut rester prudent, car sans signaux macroéconomiques solides, notamment sur les taux et l'inflation américaine, la seule dynamique psychologique, même renforcée par les ajustements des gérants, risque de ne pas suffire pour déclencher un véritable mouvement de marché.

Quels facteurs vont à l'encontre d'un rallye boursier avant Noël ?

À l'inverse, plusieurs éléments pourraient clairement compromettre la concrétisation d'un rallye haussier en cette fin d'année 2025. Le risque le plus évident concerne les taux de la Fed, car si la Fed décidait finalement de ne pas baisser ses taux en décembre 2025, ou pire, de les relever, le signal envoyé au marché serait très négatif, d'autant que l'inflation américaine à 3 % suscite déjà de vives inquiétudes.

Une nouvelle hausse des prix aux USA, au-delà de ce niveau, renforcerait aussi ce scénario défavorable et réduirait fortement la probabilité d'un rallye en Bourse avant Noël.

Le contexte politique représente également une source d'incertitude, et un enlisement des tensions aux États-Unis ou en Europe, ou une aggravation des risques géopolitiques, pèserait mécaniquement sur le sentiment de marché.

À cela s'ajoute un point souvent sous-estimé, c'est que les marchés évoluent déjà à des niveaux élevés (+18 % en 2025 sur le Nasdaq 100). En fin d'année, certains gérants pourraient choisir de sécuriser leurs gains plutôt que de poursuivre leur prise de risque, ce qui provoquerait des prises de bénéfices et une pression vendeuse, malgré les réallocations habituelles.

Enfin, si l'inflation européenne devait repartir à la hausse après plusieurs mois de stabilisation, cela ajouterait une couche d'incertitude supplémentaire. L'ensemble de ces facteurs pourrait ainsi totalement neutraliser les éléments favorables évoqués précédemment et empêcher la mise en place d'un véritable rallye de fin d'année.

Quels sont les secteurs les plus susceptibles de bénéficier d'un rallye de fin d'année 2025 ?

Dans un scénario de rallye de fin d'année, certains secteurs apparaissent clairement mieux positionnés que d'autres pour en profiter. Le premier d'entre eux reste le secteur technologique, car si la Fed confirme une nouvelle baisse de taux en décembre 2025, l'aversion au risque diminuerait et les valeurs de croissance seraient les premières à en profiter. Ce type de contexte (taux en recul, espoirs de stabilisation de l'inflation américaine) correspond parfaitement aux moteurs traditionnels qui dynamisent les grandes valeurs tech et, plus largement, le segment des valeurs de croissance.

Le secteur de la consommation ferait également partie des candidats naturels. Même dans un environnement économique complexe, la fin d'année reste une période où la consommation est en hausse, ce qui profite aux entreprises exposées aux biens de consommation, au commerce ou encore aux services liés au foyer et aux loisirs. À cela peuvent s'ajouter des secteurs plus cycliques comme les loisirs, le voyage, ou certaines branches de l'industrie légère, qui réagissent souvent positivement à une amélioration du sentiment de marché.

À l'inverse, certains secteurs sont en général moins sensibles à un rallye de fin d'année, notamment les valeurs défensives (santé, services aux collectivités) ou les secteurs très liés aux matières premières, qui ont tendance à moins bénéficier de ce type de dynamique. Pour se positionner sur un éventuel rallye en Bourse, ce ne sont donc pas forcément ceux à privilégier.

Que faire pour profiter d'un éventuel rallye de fin d'année en Bourse ?

Pour anticiper un éventuel rallye de fin d'année, il est essentiel de suivre de près les premiers signaux envoyés lors du mois de novembre, car ils donnent souvent le ton pour décembre. Les ventes liées à Thanksgiving, au Black Friday ou au Cyber Monday constituent des indicateurs précieux, et si les entreprises publient de bons résultats sur cette période, cela peut laisser penser que la consommation restera solide pour l'ensemble des fêtes de fin d'année. Rien n'est garanti, mais ces chiffres offrent déjà un premier aperçu du moral des ménages et du dynamisme économique.

Enfin, s'inspirer de ce que font les gérants peut être utile. Comme nous l'avons vu, certains réallouent leurs portefeuilles pour optimiser fiscalement la clôture annuelle, d'autres sécurisent leurs gains sur les secteurs qui ont le plus progressé et renforcent les positions jugées sous-pondérées. Ces ajustements peuvent guider l'investisseur particulier dans sa propre réflexion. Quoi qu'il arrive, il conviendra de garder à l'esprit qu'un rallye boursier n'est jamais garanti et qu'il est parfois mieux de ne pas toucher à une stratégie déjà en place.