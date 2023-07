Financière Galilée acquiert Stratège Finance et change de nom

- Plus rien n’arrête Financière Galilée. La société de gestion strasbourgeoise vient de signer une deuxième acquisition cette année et pourrait en réaliser une troisième d’ici dans les mois qui viennent.La boutique alsacienne, spécialisée dans la gestion multi-thématiques, vient de prendre le contrôle total de Stratège Finance, une petite société de gestion fondée en 1996 et gérant une cinquantaine de millions d’euros. Basée à Paris, la structure se compose de six salariés et compte quatre fonds, dont un plutôt atypique sur la Grèce. A lire aussi: Roni Michaly: «L’intérêt principal des sociétés familiales est d’avoir la confiance totale de son manager» Interrogé sur les raisons de cette opération, Roni Michaly, le président-directeur général de Financière Galilée, explique que l’acquisition permet à sa société de développer sa clientèle internationale, d’intégrer des gérants obligataires, de renforcer l’équipe parisienne et de récupérer une expertise sur la Suisse. « A cela s’ajoute une raison plus générale, qui est celle d’atteindre une taille critique et de se faire référence plus facilement », indique Roni Michaly au cours d’une conférence de presse.De fait, cette dernière acquisition, après celle de Sedec Finance en janvier 2023, permet à Financière Galilée de toucher les 350 millions d’euros d’encours. Elle se dit en bonne voie d’atteindre l’objectif de 400 millions d’euros fixé pour la fin de cette année. Le dirigeant espère même rapidement dépasser les 500 millions d’euros, « un seuil psychologique pour certaines compagnies d’assurance », avoue Roni Michaly.Recentrage sur la gestion d’actifsA l’occasion de l’intégration de cette deuxième société, Financière Galilée devient Galilee Asset Management. Une modification partielle de son nom, mais qui marque son recentrage sur la gestion d’actifs. La société a vendu la majorité de son activité de conseil en gestion de patrimoine, logée au sein de Galilée Patrimoine, à Guillaume Baheux.Parallèlement, la boutique, qui compte désormais 19 personnes, a nommé Damien Ledda directeur de la gestion.La nouvelle Galilee Asset Management ne compte pas s’arrêter là. La société serait désormais identifiée par le marché comme étant une « consolidatrice » et de nombreux dossiers lui sont présentés. « Depuis l’acquisition de Sedec Finance, nous sommes sollicités par des fonds, des sociétés de gestion, pour des fusions entre égaux, pour des acquisitions de structures plus petites… », reconnaît Roni Michaly. A l’heure actuelle, Galilee AM en étudie une pour la fin de l’année.En attendant, elle travaille au regroupement de ses équipes, à la réunion de quelques fonds, et au lancement d’un fonds obligataire daté. A lire aussi: Financière Galilée cède son activité de gestion de patrimoine

Laurence Marchal